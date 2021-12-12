Diyarbakır'da "Aliş'in Maceraları" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın çocuklar için hazırladığı "Aliş'in Maceraları" adlı tiyatro oyunu, 14 Aralık Salı günü prömiyer yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerine, gelişimlerine ve eğlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatroları, çocuklar için "Aliş'in Maceraları" adlı tiyatro oyununu hazırladı.

İbrahim Kaçmaz'ın yazdığı, Erdal Ayna'nın yönettiği oyun, 14 Aralık Salı günü saat 13.00'te Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak.

Oyun, eğitimin temelini oluşturan ilköğretim çağı ile çocuğun gelişimi, başarısı, başarısızlığı, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ilişkisi, annesiyle babasıyla iletişimi, toplumun ahlak yapısı gibi konuları ele alıyor.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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