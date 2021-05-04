Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgi Evi için çalışmalara başlandı
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Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgi Evi için çalışmalara başlandı

Diyarbakır'da Ali Emiri Bilgi Evi için çalışmalara başlandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerinde ve sosyal hayatlarında başarı grafiğini yükseltmek için Ali Emiri Bilgi Evi inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimlerinde ve sosyal hayatlarında başarı grafiğini yükseltmek için Ali Emiri Bilgi Evi inşa ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı kentte çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1500 öğrencinin faydalanacağı, Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkında inşa edilecek "Ali Emiri Bilgi Evi" için çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın ağustos ayında tamamlamayı planladığı yeni bilgi evinde 6 derslik, bilişim, akıl ve zeka, resim, robotik kodlama sınıfları ile konferans salonu yer alacak.

Çocuklar bilgi evinde ücretsiz fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinde eğitim alacak.

Alanında uzman eğitmenlerin görev yapacağı yeni eğitim yuvasında ana dersler dışında çocuklar, idare tarafından belirlenen tarihlerde kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinden de ücretsiz şekilde yararlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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