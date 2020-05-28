DİYARBAKIR'DA AKRABA İŞÇİLER İSKELEDEN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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DİYARBAKIR'DA AKRABA İŞÇİLER İSKELEDEN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

DİYARBAKIR'da, bina inşaatında vince bağlı iskeleden dengesini kaybedip, düşen akraba işçilerden Osman Ataş (30) yaşamını yitirdi, Yavuz Ataş (44) ise ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'DA AKRABA İŞÇİLER İSKELEDEN DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
28.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:53

DİYARBAKIR'da, bina inşaatında vince bağlı iskeleden dengesini kaybedip, düşen akraba işçilerden Osman Ataş (30) yaşamını yitirdi, Yavuz Ataş (44) ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesinde yapımına devam edilen, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatında meydana geldi. Vince bağlı iskele ile binanın dış cephe boyasını yapan akraba işçiler Osman ve Yavuz Ataş, dengesini kaybederek, 4 kat yükseklikten zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Osman Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yavuz Ataş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Osman Ataş'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.Öte yandan akraba olan 2 işçinin yakınları, olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. İşçilerin beraber mesai yaptığı arkadaşları ise yaşananları üzüntüyle izledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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