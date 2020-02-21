Diyarbakır'da akıma kapılan kişi öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
21.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:34
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mirzabey köyünde elektrik direğine çıkan İhsan Tünçer (57), akıma kapıldı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Tünçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA