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Diyarbakır'da "Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları" projesi hayata geçiriliyor

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Diyarbakır Eczacı Odası ve İl Sağlık Müdürlüğünce "Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları" projesi için protokol imzalandı.

Diyarbakır Eczacı Odası ve İl Sağlık Müdürlüğünce "Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları" projesi için protokol imzalandı.

İlk etapta devlet hastanelerinin acil servisinde hayata geçirilecek olan proje ile salgın hastalık döneminde vatandaşların temaslarının da en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Diyarbakır Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, gece geç saatlerde nöbetçi eczane aramanın hastalar için sorunlara yol açtığı bildirildi.

Açıklamada, "Özellikle tatil günlerinde gerek hastane gerekse eczanelerde eski listelerin yer alması, acil bir durumda nöbeti değişen eczane bilgisinin anında hastaya ulaşamaması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Tüm bunları gidermek adına Diyarbakır Eczacı Odası olarak bir takım çalışmalar yaptık. Protokolün imzalanmasıyla 8 kamu hastanesinin acil servisinde ünitelerin kurulumuna başlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'da Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları projesi hayata geçiriliyor

Diyarbakır'da Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları projesi hayata geçiriliyor

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da 'Akıllı Nöbetçi Eczane Ekranları' projesi hayata geçiriliyor - Haberler
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