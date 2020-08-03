Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir düğün daha Korona virüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Diyarbakır'da, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor.

Korona virüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Diyarbakır'da, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılmaya devam ediliyor. Korona virüsün gelişine halaylar çekildi, düğünde toplanan kalabalık havaya ateş açtı,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs nedeniyle yeni hasta sayılarının Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da artış eğiliminde olduğunu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmemişken; Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sosyal mesafe, maske kurallarının hiçe sayıldığı ve havaya rast gele ateşlerin edildiği düğünde adeta korona virüse davetiye çıkarılarak halaylar çekildi. Bir gencin İstanbul'dan baba evine dönüşü ile korona virüs tespit edilmen ilçede Şeyh Şeraffetin Mahallesinde 4 sokak karantinaya alınmıştı. Yapılan düğünle ilçeye korona virüsün adeta yeniden davet edildiği görüntülere yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA