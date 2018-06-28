Kapıyı Kitleyip Giden Sorumsuz Anne, 7 Yaşındaki Çocuğunun Ölümüne Sebep Oluyordu
Hayırsız anne, 7 yaşındaki çocuğunu eve kitleyerek pazara gitti. Balkondan sarkan çocuğu, vatandaşlar evin kapısını kırarak düşmekten kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır'da, pazar alışverişi yapmak isteyen sorumsuz anne, 7 yaşlarındaki çocuğunu evde yalnız bırakıp üstüne kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı. Balkondan sarkan çocuk, duyarlı vatandaşlar tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
NEREDEYSE BALKONDAN DÜŞECEKTİ
Diyarbakır'da hayırsız anne, pazar alışverişi yapmak için oğlunu evde bırakıp kapıyı da kilitleyerek dışarı çıktı. Pazarcı esnafı, bir süre sonra binanın üçüncü katında bir çocuğun demir parmaklıkların arasına girdiğini fark etti. Uzunca bir süre çocuğun içeri girmesi için dil döken esnaf, çareyi daha sonra binaya tırmanmakta buldu. Pazar esnafı olduğu öğrenilen bir kişi çocuğun mahsur kaldığı binanın ikinci katına kadar tırmanmayı başardı.
PAZAR ESNAFI YARDIMA KOŞTU
Esnaf, tehlikeli tırmanışı tutunacak yer bulamadığı için bırakırken, çevredeki vatandaşlar daha sonra kapıyı kırmaya karar verdi. Binaya çıkan bir grup esnaf, çocuğun mahsur kaldığı evin kapısını kırarak balkona yöneldi. Pazar esnafı, demir parmaklıklara sıkışan çocuğu kurtarırken, çevredeki vatandaşlar da durumu alkışla kutladı. Çocuk, yaşanan durumlardan habersiz olan annesinin gelmesinin ardından kendisine teslim edildi.
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Sorumsuz cahil gerici karı bunların çok örnekleri oldu ülkede daha akıllanmadılar .cahil herzaman cahildir işte ispatıCevap Yaz Yayından Kaldır