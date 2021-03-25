Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı

Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı

Şanlıurfa yolunda, kar yağışıyla zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri, refüje devrildi.

DİYARBAKIR- Şanlıurfa yolunda, kar yağışıyla zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkan boş akaryakıt tankeri, refüje devrildi. Kazada tanker sürücüsü, yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönünden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 06 CAB 081 plakalı ve boş akaryakıt tankeri, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı
Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Günok Mesut Bakkal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da akaryakıt tankeri devrildi; sürücü yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:38:40. #1.14#
title