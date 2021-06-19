Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı (3)
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Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı (3)

Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VALİLİKTEN AÇIKLAMADiyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına yapılan molotof kokteylli saldırıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına yapılan molotof kokteylli saldırıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı. Saldırı sonucu mal ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, "18.06.2021 günü saat 21.10 sıralarında Ak Parti Hani İlçe Binasına yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu saldırıyla ilgili olarak, olayın faili olduğu tespit edilen M.E. ve olay esnasında gözcülük yapan Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınmışlardır. Saldırıda kayda değer mal ve herhangi bir can kaybı olmamıştır. Konu ile ilgili tahkikat Hani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haber: DİYARBAKIR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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