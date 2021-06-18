Diyarbakır'da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı (2)

SALDIRGAN ve YARDIM EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDIDiyarbakır'ın Hani ilçesinde, AK Parti il binasına molotof kokteyli ile yapılan saldırının ardından polis, yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.