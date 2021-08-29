Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor
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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 727. gecede devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 727. gecede devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 727'nci gününe girdi. Evlat nöbetindeki aileler gece nöbetinde HDP İl Binası önünde devam ediyor. Aileler adına açıklama yapan annelerden 7 yıl önce HDP Kağıthane binasına gittikten sonra, dağa kaçırıldığı ileri sürülen oğlu Yakup Edizer için eyleme devam eden Saliha Edizer, 3 Eylül çağrısı yaparak destek istedi. Anne Edizer, "Çocuğum HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Ben çocuğumu istiyorum, bütün anne babalar istiyor. Bizim çocuklarımızı göndersinler. 3 Eylül'de bizim 2 yılımız üçüncü yılımıza giriyoruz. HDP'nin önündeyiz çocuklarımız gelmeyene kadar kalkmayacağız. Herkes gelsin 3 Eylül'de bize destek olsun. Lütfen bizim destekçimiz olun, bizlerle birlikte olun. Bizler daha ne kadar çekeceğiz, ne kadar gözyaşı dökeceğiz. Yeter artık gönderin çocuklarımızı. Biz herkesi 3 Eylül'de bizle beraber olmaları için yanımıza davet ediyoruz. Çocukları dağda olan anne babalar evde kalmayın, nereye kadar susacaksınız. Gelin destek olun ki hepimizin çocuğu birden gelsin. Bizi 3 Eylül'de tek bırakmayın" dedi.

6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğulları Doğan için Sur ilçesinden gelen Sultan ve Hacı Güger ise Avrupa insan haklarının sessiz kalmasına tepki göstererek 3 Eylül'ü işaret etti. Baba Güner, "3 Eylül'de 3. yılımıza giriyoruz. Bu annelerin bu babaların feryadını duymamazlıktan gelen bütün Avrupa ülkelerine ve insan hakları mahkemesine sesleniyorum. Sözde insan hakları mahkemesi var. Çocuklarımızın ve bu anne babaların hakları nerede. Bizler bu güne kadar evlatlarımızın peşindeyiz ve peşinde olmaya devam edeceğiz. Bütün insanlara sesleniyoruz, gelin 3 Eylül'de burada bir direniş sergileyelim, çocuklarımızı isteyelim, bize destek olun. Herkes gelsin. Yüreği yanan anneler, babalar, evet PKK tarafından tehdit ediliyoruz, edilmeye de devam edeceğiz, fakat biz korkmuyoruz. Bu canı Allah verdiyse ancak ancak ve ancak Allah alır. Biz evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti gece de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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