Diyarbakır'da "Aile ve Yaşlı" konulu konferans düzenlendi
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Diyarbakır'da "Aile ve Yaşlı" konulu konferans düzenlendi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 'Aile ve Yaşlı' konulu konferans düzenlendi

Diyarbakır'da "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Diyarbakır'da "Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Sezai Karakoç Kongre Merkezinde düzenlenen konferansa Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Darülaceze İdare Meclis Üyesi Gerontolog Doç. Dr. Şerif Esendemir katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rifai Yıldırım açılışta yaptığı konuşmada büyüklerin varlığının ailenin temel dirliği olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza, büyüklere sevgi ve saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprüyü daha da sağlamlaştırmalıyız. Bu duygularla tüm büyüklerimize nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ederek 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum." dedi.

Esendemir açılış konuşmasının ardından konferans verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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