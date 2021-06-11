Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
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Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu

Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da, hayırsever bir vatandaşın dağıttığı ekmek arası tavuk dürümü alabilmek için yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmene araç çarptı.

Diyarbakır'da, hayırsever bir vatandaşın dağıttığı ekmek arası tavuk dürümü alabilmek için yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmene araç çarptı. Ağır yaralanan göçmen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avrupa'ya gitme hayali ile ülkelerinden ayrılan, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüzlerce düzensiz göçmen grubunun bu hayali, günlerce yapılan yaya yolculuk sonrası Diyarbakır Otogarında son bulurken, paraları biten ve otobüslerin de almadığı grup, Diyarbakır-Şanlıurfa yolundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı.

Ücretsiz durum dağıtıldı

Yaşam alanları otogar bahçesi olan göçmenlerin yemek ihtiyacı, Kızılay ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Diyarbakırlı hayırsever bir vatandaş, fırsat buldukça otogar önünde bekleyen vatandaşlara ücretsiz yemek dağıtıyor.

Tavuk durum almak için karşıya geçince otomobil çarptı

Hayırsever vatandaş, bugün de yüzlerce kişi için ekmek arası tavuk dürüm yaptırdı. Otogar karşısında gelen yemek dağıtım aracını gören mülteciler dürüm paketini almak için toplandı. Dağıtılan dürümü almak için caddenin karşısına geçmek isteyen Afganistan asıllı göçmene plakası ve markası belirlenemeyen araç çarptı.

Ağır yaralanan göçmen hayatını kaybetti

Çarpanın etkisiyle kaldırıma fırlayan göçmeni gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu göçmeni ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hastane tedavi altına alınan Afganistan uyruklu göçmen doktorların yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polisin inceleme başlatırken, 20 gün önce de Diyarbakır Otogar önünde benzer bir kazanın daha yaşandığı ve yemek dağıtımı sırasında yolun karşısına geçmek isteyen bir göçmene daha araç çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
Diyarbakır'da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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