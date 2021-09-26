Diyarbakır'da AFAD ve UMKE'den deprem tatbikatı

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, ekibe yeni katılan personelin, deprem esnasında yoğun görsel ve işitsel uyaranlara maruz bırakılarak, stres ve baskı altında çalışma kapasitelerini artırmaları amaçladı.

UMKE'den 50, AFAD'dan da 50 personelin katıldığı tatbikatta, 10 UMKE aracı, 4 ambulans, 4 AFAD aracının yanı sıra arama kurtarma köpekleri yer aldı, drone gibi teknolojik ekipmanlar da kullanıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçen ekipler, gerçeği aratmayan deprem tatbikatını başarılı bir şekilde tamamladı.

Tatbikatta koordinasyonu yürüten İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak, katılımcılara teşekkür etti.