Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı

Diyarbakır'da, Acil Afet Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında, yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Acil Afet Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) arasında, yürütülecek faaliyetlerle ilgili Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, protokol kapsamında, Diyarbakır şubesi bünyesinde bulunan iş insanları ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin 300 kişiye periyodik olarak temel afet eğitimi, yangında farkındalık ve KBRN farkındalık başlıkları altında eğitim verileceği belirtildi.

Eğitimlerin firmalara ait çalışma alanlarında gerçekleştirileceği kaydedildi.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 61 ile afet risk planı! Her türlü senaryo çalışıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 61 ile afet risk planı! Her türlü senaryo çalışıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Cengiz Ergün Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Diyarbakır'da AFAD ve MÜSİAD arasında eğitim protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:31:45. #1.11#