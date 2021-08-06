Diyarbakır'da AFAD ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor
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Diyarbakır'da AFAD ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor

Diyarbakır'da AFAD ekipleri kapı kapı gezerek vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kapı kapı gezerek vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendiriyor.

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kapı kapı gezerek vatandaşları olası afetlere karşı bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığınca 2021'in "afet eğitim yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında AFAD ekipleri, afet riski bulunan ilçelerde yapılacak iş birliği protokolleri ile vatandaşları bilgilendirmek için harekete geçti.

Ekipler, AFAD İl Müdürlüğü ve Ergani Belediyesince imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla görüşerek afetlerle ilgili bilgilendirme yapmaya başladı.

AFAD İl Müdürlüğünden 30 personel ve 35 gönüllünün yer aldığı çalışmalara Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ile AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak da katıldı.

Salgına yönelik aldıkları tedbirlerle 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen ev, iş yeri, taksi durakları ve kamu binalarını gezen ekipler, iki günde 15 bin kişiye ulaştı.

"Afet öncesi hazırlık", "deprem anında yapılması gerekenler" ve "deprem anında yapılmaması gerekenler", "toplanma merkezlerinin tespiti" gibi birçok konuda vatandaşları bilgilendiren ekipler, AFAD gönüllüsü olmak için gereken koşulları da anlatarak gelen soruları yanıtlıyor.

Hedef, afet riski bulunan tüm ilçelerde yapılacak iş birliği protokolleri ile mümkün olduğunca çok vatandaşa ulaşmak.

"AFAD, ilçemizde çalmadık kapı bırakmayacak"

Kaymakam Öztürk, AA muhabirine, imzalanan protokol ile AFAD'ın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunacağını söyledi.

Ekiplerin iki günde 15 bin kişiye ulaştığını, vatandaşların bu çalışmaya büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Bunun en önemli sebeplerinden biri ilçemizin Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde olması. 15 gün önce de bir deprem yaşadık. Deprem gerçeği ülkemizde yaşanan bir olgu. AFAD da bu konuda ilçemizde bilgi vermeye devam edecek." dedi.

"Afetlerde meydana gelen ölümlerin çoğu bilgisizlikten kaynaklanmakta. Halkımız, yapılan çalışmayla afetlere karşı en iyi şekilde bilgilendiriliyor. AFAD, ilçemizde çalmadık kapı bırakmayacak." ifadelerini kullanan Öztürk, çalışmaların "AFAD, her kapıdan girecek" sloganıyla yürütüldüğünü söyledi.

AFAD gönüllülerinden Eda Başcan da amaçlarının insanları doğru bilgilendirmek olduğunu belirterek, "Çünkü deprem ya da herhangi bir felaket sırasında insanlarımız panikle çok yanlış yönlendiriliyor. Bunun önüne geçmek için sahadayız. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

"Sağ olsunlar, bizi bilinçlendirdiler. İyi ki varlar"

Esnaf Engin Aydın, yapılan çalışmadan dolayı AFAD personeline ve gönüllülere teşekkür etti.

Aydın, "Bilmediğimiz konularda kendilerine sorular sorduk. Sağ olsunlar, bizi bilinçlendirdiler. AFAD'a gönüllü olunacağını da bilmiyorduk. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Bir kamu kurumunda idareci Recep Erkansu da broşürlerle halkın aydınlatıldığını dile getirerek, "Bizim de evimizde afet çantamız hazır. Ülkemiz deprem ülkesi ve bu afetle herhangi bir zamanda karşılaşabiliriz. Bunun için AFAD'ın çalışmasını çok olumlu ve önemli buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Kızmaz da deprem konusunda yapılan bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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