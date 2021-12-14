Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meseli yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalede Altan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan İsmet G., Süleyman P. ve diğer yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da adliye çıkışı arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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