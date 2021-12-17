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Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Adam öldürme suçundan hükümlü bir kişi yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2015 yılından itibaren "kasten adam öldürme" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. merkez Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Adam öldürme suçundan hükümlü bir kişi yakalandı

Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Adam öldürme suçundan hükümlü bir kişi yakalandı

Son dakika haberi | DİYARBAKIR - Adam öldürme suçundan hükümlü bir kişi yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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