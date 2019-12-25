Diyarbakır'da "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri

25.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:34

Diyarbakır'da "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerin kapanış toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, acil durumlarda saniyelerin bile çok önemli olduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz aranmasının önlenmesinin trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesinin hayati önem taşıdığını dile getiren Tekin, trafikte ambulansa yol verme konusuna özen gösterilmemesinin ekiplerin hastayı zamanında hastaneye ulaştırmasına engel olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz sertifikalı ilk yardım eğitimleri ve ilk yardım farkındalık seminerleri verildiğini de aktaran Tekin, 112 Acil Çağrı Hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi, ilk yardım farkındalık eğitimleri ve trafikte ambulansların geçiş önceliğine özen gösterilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan "Yaşama Yol Ver" kampanyasının devam edeceğini kaydetti.

Daha sonra Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya ve İl Sağlık Müdürü Tekin, hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları ve öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Kaynak: AA