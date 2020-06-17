Diyarbakır'da açık havada nikah
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Diyarbakır'da açık havada nikah

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiftlerin nikahı açık havada kıyıyor.

Diyarbakır'da açık havada nikah
17.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:51

Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiftlerin nikahı açık havada kıyıyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlarken, Bağlar Belediyesi, nikah işlemlerinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda yapılmasına kararlaştırdı.

Belediyeye ait ek hizmet binasına ait açık alanda yapılan merasimlerde sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kuralları uygulanarak gerçekleştiriliyor.

Evlendirme memuru Handan Eker Taşkent, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Haziran itibariyle belirlenen kurallara göre nikahların kıyıldığını söyledi.

Kapalı mekandaki risk ihtimalinden dolayı nikahları açık alanda yaptıklarını belirten Taşkent, şöyle dedi:

"Burası açık alan olduğu için hem çiftlerimiz rahat ediyor hem de beraberinde gelenler töreni daha rahat izlemiş oluyor. Hem kendi sağlımız hem de çiftlerimizin sağlığı için açık alanımızı değerlendirdik. Pandemi sürecinden önce günde 16 nikah kıyıyorduk. Bu süreçte talep çok ama 5-6 nikahla sınırlandırmak zorunda kaldık. Hijyen ve sağlık açısından böyle bir tedbir aldık. 27 Temmuz'dan önce nikah tarihi veremiyoruz. Çiftler de bu uygulamadan memnun."

Nikahları kıyılan Birgül Akkuş (21) ile Hamza Kavur (28) ise, bu süreçte açık alanda nikahlarının kıyılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Birgül Akkuş, "Çok güzel ve doğal bir ortam. Çok memnun kaldık. Uzun zaman önce nikah yapacaktık ancak koronavirüs nedeniyle beklettik. Bir 1,5 aydır bekliyoruz ama bu bizim için sürpriz oldu." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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