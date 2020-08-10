Diyarbakır'da 975 bin kök Hint keneviri, 176 kilo kubar esrar ele geçirildi Diyarbakır İl jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyon bölgesinde yapılan Narko-Terörizm mücadele operasyonunda 10 farklı noktada 975 bin Hint keneviri ve 176 kilogram kubar esrar maddesi elle geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır İl jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyon bölgesinde yapılan Narko-Terörizm mücadele operasyonunda 10 farklı noktada 975 bin Hint keneviri ve 176 kilogram kubar esrar maddesi elle geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü (BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, "Lice ilçesi Kayacık Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda, 10 farklı noktada 975 bin kök kenevir ve 45 bin kök skunk bitkisi ile arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde toplam 176 kilo kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen bin 950 metre uzunluğundaki su hortumu ele geçirilmiş, ele geçirilen esrar muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir" denildi.

Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla terör ve narko terörle mücadele operasyonlarına artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA