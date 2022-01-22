Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı - Haberler
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Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 1047 kırsal mahalle yolundan 941'ine ulaşım sağlandı.

DİYARBAKIR ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 1047 kırsal mahalle yolundan 941'ine ulaşım sağlandı. Kapalı 106 kırsal mahalle yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 109 araç ve 188 personel ile 24 saat esasına göre yapılan çalışmada, kapalı 1047 kırsal mahalleden 941'inin yolunu açtı, 106'sına da ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma yürütüyor.

HASTALAR İÇİN SEFERBERLİK

Öte yandan kar yağışının başladığı 3 günlük sürede, 98 hastanın hastanelere ulaşması için yolların açıldığı belirtildi. Kent merkezinde ise ekipler, 250 kilometrelik yol ağında 71 personel, 7 kar küremeli tuz serici, 2 kar küreme aracı, 5 greyder, 14 kazıcı ve yükleyici, 2 kamyonet, 5 pikap, 1 traktör ve 2 loder ile temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

OTELLERE YERLEŞTİRİLDİLER

Soğuk havada halkın mağdur olmaması için özel ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı da hastane, otogar, tren istasyonu, otobüs durağı, bankamatik ve parklarda yaşayan evsizlere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen yardıma muhtaç ve evsizler, kentteki otellere yerleştirildi. Sokakta yaşayan can dostları için de çalışma başlatan ekipler, belirli noktalara köpek ve kedi mamaları bıraktı.


Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, kar, Güncel, Haber

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