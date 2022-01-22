Diyarbakır'da 941 kırsal mahalle yolu, ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 1047 kırsal mahalle yolundan 941'ine ulaşım sağlandı.

DİYARBAKIR ve ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla kapanan 1047 kırsal mahalle yolundan 941'ine ulaşım sağlandı. Kapalı 106 kırsal mahalle yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle son 49 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 109 araç ve 188 personel ile 24 saat esasına göre yapılan çalışmada, kapalı 1047 kırsal mahalleden 941'inin yolunu açtı, 106'sına da ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma yürütüyor.