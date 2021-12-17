DİYARBAKIR'DA 9 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

DİYARBAKIR'da, 2015'ten beri aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2015 yılından beri 'kasten adam öldürme' suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.Y.'nin adresini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.