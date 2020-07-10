Diyarbakır'da 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri, 1 ton 183 kilo esrar ele geçirildi DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve araziye gizlenmiş 1 ton 183 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla Lice ilçesi Yalaza, Ortaç ve Esenli mahalleleri kırsalında başlatılan 'Şehit Jandarma Er Zeynettin Özalp Narko-Terörizmle Mücadele' operasyonu tamamlandı.Operasyonda, 83 farklı noktada 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri, arazide kayalık alan ve çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 183 kilo esrar, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 11 bin 045 metre uzunluğundaki su hortumu-borusu, 8 su motoru ve 1 su pompası ele geçirildi. Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri alınan numunenin ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA