Diyarbakır'da 87 tutuklu ve hükümlü daha tahliye edildi
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Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da 87 tutuklu ve hükümlü daha tahliye edildi

İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyarbakır'da tahliyeler devam ediyor.

18.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:01
Diyarbakır'da 87 tutuklu ve hükümlü daha tahliye edildi

İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Diyarbakır'da tahliyeler devam ediyor. Tahliye kapsamında bugün 87 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından tahliyeler devam ederken Diyarbakır'da 87 tutuklu ve hükümlü daha tahliye edildi. Tahliye edilen tutuklu ve hükümlüler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait otobüslerle yoğun güvenlik önlemleri altında adreslerine kadar götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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