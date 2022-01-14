DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzüğü satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzüğü satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çınar ilçesinde oturan şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri 63 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri Şükürlü Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışırken yakaladı. Ekipler, otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 81 gümüş ve bronz sikke ile 3 yüzük ele geçirdi.

Tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR'DA 84 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

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