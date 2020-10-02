Diyarbakır'da, 8 suçtan 9 yıl hapisle aranan kişi yakalandı
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Diyarbakır'da, 8 suçtan 9 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

02.10.2020 23:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 23:10
Diyarbakır'da, 8 suçtan 9 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

DİYARBAKIR'da, 8 hırsızlık suçundan hakkındaki 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. (24), bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

DİYARBAKIR'da, 8 hırsızlık suçundan hakkındaki 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. (24), bekçiler tarafından yapılan kimlik kontrolünde  yakalandı. 

Yenişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bekçiler, Yaşar Kemal Caddesi'nde uygulama yaptı. Bekçiler, şüphe üzerine bir kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, şüphelinin, yaptıkları Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, hakkında 8 suçtan 9 yıl 4 ay hapisle aranan S.D. olduğunu belirledi. Hakkında arama kararı bulunduğu belirlenmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince S.D. gözaltına alındı. S.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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