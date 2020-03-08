Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı
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Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, 8 Mart, Güncel

Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandıDİYARBAKIR Valiliği'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki annelerin katılımıyla yapıldı.

08.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:53
Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

DİYARBAKIR Valiliği'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki annelerin katılımıyla yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, şehit aileleri, kentte faaliyet yürüten çeşitli sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcilerinin yanı sıra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde 188 gündür evlat nöbetindeki anneler katıldı.

'DİYARBAKIR ANNELERİNİ SELAMLIYORUM'

Programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, HDP önünde evlat nöbetindeki annelere selamlarını illeti. Vali Güzeloğlu, "Terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına dünyayı dar eden rehin tutulan evlatlarını kurtarmak için bir büyük mücadele sergileyen, ihanet çemberinin ve uzantılarının görmemekte ısrar ettiği Diyarbakır annelerini selamlıyorum. Onlar, inançlarıyla ve imanlarıyla evlatlarını terör örgütlerinden kurtarmak için bir büyük oluşumu temsil ediyorlar" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun ardından söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ise, sözlerine şehit annelerinin önünde saygıyla eğiliyorum diyerek başladı. Eker, "Biz birçok alanda şehitler verdik toplum olarak, eğitim alanında da şehitler verdik, sağlık alanında da şehitler verdik. Kuşkusuz güvenlik alanında asker, polis, korucu, bütün bu alanlarda da şehitler verdik. Bunların en çok sızısını kadınlar çekti. Hepimizden daha fazla. Onların acılarını yürekten paylaşıyorum. Bu önemli günde terör örgütüne karşı mücadele veren, çocukları terör örgütü tarafından ya kandırılarak ya zorlanarak ya kaçırılarak bir şekilde dağa götürülen annelerin, ablaların, teyzelerin, halaların da mücadelelerini yürekten destekliyorum. Onları da selamlıyorum, burada aramızdalar" diye konuştu.

'188 GÜNDÜR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEYİZ'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan evlat nöbetindeki annelerden Ayşegül Biçer, geçen yıl kaçırılan oğlu Mustafa (17) için 188 gündür HDP önünde oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Biçer, "188 gündür eylem yapıyoruz. Hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Hakkımızın arkasındayız, evlatlarımızı almadan bu eylemi sonlandırmayacağız. Oturduğumuzda da demiştik, ya zafer ya ölüm. Devlet bizlere haklarımızı vermiş bak ne güzel, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmamış. Bize o değeri, o kıymeti vermiş. Allah razı olsun, Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da 8 Mart, evlat nöbeti tutan annelerin katılımıyla kutlandı

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