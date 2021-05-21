Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2)
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Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2)

Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİNİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI BELİRLENDİDiyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

ŞÜPHELİNİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI BELİRLENDİ

Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada şüphelinin saldırı girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptığını belirledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı (2) - Haberler
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