Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı

DİYARBAKIR'da, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklı saldırı girişiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklı saldırı girişiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 19 Mayıs gecesi saat 00.30'da Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde kent genelinde duyulan patlama sesinin ardından yapılan incelemede 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na 2 maket uçakla saldırı girişimi olduğu belirlendi. Can kaybı ve yaralının olmadığı saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerince başlatılan operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı