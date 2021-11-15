Diyarbakır'da 8 bitki türünden 51 çeşit geliştirildi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çiftçinin yüksek verim elde edebilmesi amacıyla GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) Müdürlüğü'nce bugüne kadar 8 bitki türünde 51 çeşit ıslah edilirken, 400 metrekarelik alana kurulan ve 4 mevsime göre ayarlanabilen sera ile tohum ıslahı, 16 yıldan yaklaşık 5 yıla düşürüldü. Her yıl 10 bine yakın materyalle çalıştıklarını belirten GAPUTAEM Teknik Koordinatörü Doç. Dr. İrfan Erdemci, "Bu çalışmalar sonucunda geliştirmiş olduğumuz çeşitler için tohum firmalarıyla sözleşme yapılıp onların orijinal kademelerinde üretilip çiftçilerimizin hizmetine sunulmaktadır" dedi.

Kentte, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 1962 yılından bu yana faaliyet gösteren GAPUTAEM'de tarımsal faaliyetlerin yanı sıra hayvancılıkta da ıslah edilen çeşitler tescillenerek, çiftçinin ve sanayicinin kaliteli ve verimli ürüne ulaşması amaçlanıyor. Bir çeşidin ıslah çalışması ve çiftçiye ulaşması 15 yılı alırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde faaliyetlerini sürdüren Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurulan ve biyoteknolojik uygulamaların entegre edildiği teknolojik sera ile tohum ıslahı, yaklaşık 5 yıla düştü. Merkezde bugüne kadar buğday, arpa, mercimek, nohut, çeltik, pamuk, yem bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitkilerden bugüne kadar 51 çeşit ıslah edildi.