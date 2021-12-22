DİYARBAKIR - 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı - Haberler
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DİYARBAKIR - 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 640 ilk ve orta öğretim öğrencisine ücretsiz sinema keyfi yaşattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 640 ilk ve orta öğretim öğrencisine ücretsiz sinema keyfi yaşattı.

Büyükşehir Belediyesinin, özellikle kırsalda yaşayan dezavantajlı ve hiç sinema izlemeyen ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik 2021 yılında başlattığı ücretsiz sinema gösterimleri devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda her ay belirlenen 3 yeni filmle öğrencileri ağırladı.

Belirlediği okullarda öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin servislerle Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne ulaşımlarını sağlayan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şu ana kadar 8 bin 640 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik ücretsiz sinema hizmetini sürdürecek.

DİYARBAKIR - 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı

DİYARBAKIR - 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı

DİYARBAKIR - 8 bin 640 öğrenci sinema keyfi yaşadı

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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