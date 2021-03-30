Diyarbakır'da 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Arama sonucu otomobilde depoya gizlenmiş 7 kilo 500 gram esrar bulundu, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar