Diyarbakır'da 63 Kişi İhraç Edildi

Diyarbakır'da aralarında asker, imam hatip ve öğretmenlerin de bulunduğu 63 kişi ihraç edildi.



OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK kapsamında Diyarbakır'da 63 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 5 teğmen, 14 astsubay, 9 akademisyen, 5 öğretmen, 4 imam hatip, 3 Kur'an kursu öğreticisi, Maliye ve İçişleri Bakanlıkları ile Diyanet'te görevli 3 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 infaz ve koruma başmemuru, 1 infaz ve koruma memuru, İçişleri Bakanlığında görevli 1 şef, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görevli 6 kişi, PTT'de görevli 1 kişi ile 2 hemşirenin olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR