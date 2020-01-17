: Diyarbakır'da 62 kilogram esrar ele geçirildi

17.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:41

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu Lice ilçesinde ikamet eden M.P'nin, Daralan köyü kırsalında bulunan harabedeki taşların altına esrar sakladığı, uyuşturucuyu metropol şehirlerdeki okulların önünde satmayı planladığı bilgisinin alındığı bildirildi.

Düzenlenen operasyonda taşların altına gizlenmiş iki çuval, yastık kılıfı ve poşetlerde 62 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Böylelikle binlerce öğrencimizin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Olay şüphelisi M.P. hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu