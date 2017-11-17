Diyarbakır'da 600 polisle hava destekli asayiş uygulaması



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 600 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 47 ekipten oluşan 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlenirken şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda 2 bin 400 şahsın Genel Bilgi Taraması yapılırken 534 araç kontrol edildi. Umuma açık 22 işyeri denetlenirken yoklama kaçağı 6 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.