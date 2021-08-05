Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 60 kilogram esrar, 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 60 kilogram esrar, 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son bir haftada yapılan operasyonlarla toplam 60 kilogram esrar maddesi ve 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan inceleme sonrası 5 kişi gözaltına alınırken 2'si tutuklandı, 3'ü ise ifadesi devam ediyor.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık, ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışmalara devam ettiklerini, ciddi çalışmalar ile uyuşturucuya karşı operasyonlarının devam edeceğini aktardı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Metin Oktay Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da 60 kilogram esrar 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:05:38. #1.15#

title