Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu
19.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:03

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Avdalı köyünde dün gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yayılan alevler ekili alanlara ulaştı. İtfaiye ekiplerinin su köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 60 dönümlük ekili arazi küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı Haber
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Haber
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi ekledi
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Maske takmayan sağlık personelinin sözleri pes dedirtti: İnanın çalışırken bile takmıyorum
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Leyla Güven Mustafa Şentop Süleyman Soylu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 60 dönümlük ekili arazi kül oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:10:06. #1.15#
title