Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu.
11.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:35
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 6 yaşındaki kız çocuğu bahçede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, baba Evren Teker, kızı Evin'i (6) Tekel Mahallesi'nde oturan babası İsmet Teker'in evine bıraktıktan sonra eşiyle pamuk tarlasına çalışmaya gitti.
Dede Teker, bir süre sonra bahçede oynayan torununun duvar dibinde hareketsiz yattığını görünce durumu yakınlarına bildirdi.
Hastaneye götürülen Evin'in öldüğü, boğazında ise iz bulunduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA