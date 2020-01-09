Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı

09.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:06

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan bir şüpheli Niğde'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek Mahallesi'nde 21 Ağustos 2019'da 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden H.K'nin Niğde'de bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.

Cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, H.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA