Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da 593 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 593 kilo esrar ele geçirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 593 kilo esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bilgi vererek, ele geçirilen esrar maddesinin fotoğrafını paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 390 kilogram kubar esrar ve 203 kilogram toz esrar ele geçirilerek olayla alakalı 6 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

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