Diyarbakır'da 583 Polisle Hava Destekli Narkotik Denetimi

DİYARBAKIR'da 583 polis ve eğitimli 5 köpeğin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması düzenlendi. Bin 151 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerinden bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirilen 3 kişi ile aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Foto Film Şube müdürlüklerinin desteğiyle Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde 212 ekip, 583 personel ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bin 151 şahsın sorgusu ve araması yapıldı, 255 araç incelendi. Umuma açık 126 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada yoklama kaçağı 3 kişi tespit edildi. Aranan 3 kişinin üzerinde ise bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi. Bu 3 kişi ile arandığı saptanan 1 şüpheli gözaltına alındı. - Diyarbakır

Kaynak: DHA