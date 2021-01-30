Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

30.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:44
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim?DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

?DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, cadde ve sokaklar boş kaldı. Sıkı önlem alan polis ekipleri, dışarı çıkan az sayıda kişinin izin belgelerini kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde, belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti. 

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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