Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

16.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:39
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim?DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri, sıkı tedbirler aldı.

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

?DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri, sıkı tedbirler aldı. Dışarıda olan az sayıdaki kişilerin kısıtlamadan muaf olup, olmadığı kontrol edildi. Temizlik görevlileri ise boş sokaklarda mesai yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Diyarbakır'ın cadde ve sokakları boş kaldı. Merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerindeki belirli yerlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlamada sıkı denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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