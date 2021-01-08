Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
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Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik

08.01.2021 13:42 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:52
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik

DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar yerleri ve çarşılardaki kalabalık, dikkat çekti.

DİYARBAKIR'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi pazar yerleri ve çarşılardaki kalabalık, dikkat çekti. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde bugün saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce Diyarbakır'daki çarşılar ve pazar yerleri, kalabalıklaştı. Alışveriş için özellikle Sur ilçesini tercih edenlerin çoğunun, sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Kent genelinde denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de halka koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyarılarda bulundu.


Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik
Diyarbakır'da, 56 saatlik kısıtlama öncesi hareketlilik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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