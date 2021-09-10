Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu - Haberler
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Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine bağlı Çiftpınar Mahallesi'nde onardığı 500 ton kapasiteye sahip su deposunu hizmete sundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine bağlı Çiftpınar Mahallesi'nde onardığı 500 ton kapasiteye sahip su deposunu hizmete sundu.

Ergani Belediyesi tarafından 2009 yılında inşaatı yapıldıktan sonra devreye alınmayan 500 ton kapasiteye sahip Çiftpınar Mahallesindeki su deposunun bakım ve onarımını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kesintisiz ve sağlıklı su temini için çalıştıklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, şöyle konuştu:

"Bu deponun devreye alınması sonrası en kısa zamanda yapacağımız yeni içme suyu şebeke hattı ile Fatih, Saray, Kemertaş, Kemaliye, Şirinevler mahalleri ile Garaj Küme Evlerine daha yoğun içme suyu sağlanacaktır."

Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu

Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
500

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Haber: Diyarbakır'da 500 ton kapasiteye sahip su deposu hizmete sunuldu - Haberler
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