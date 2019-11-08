Diyarbakır'da 50 kilo esrarı satarken suçüstü yakalandılar

08.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:05

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi, 50 kilo esrarı satmak istedikleri sırada suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takipte, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Ç.K. ile E.K.'nin Adana'dan gelen alıcılarla Çermik ilçesindeki Şeyhandede Mahallesi bölgesinde buluşacakları bilgisine ulaşıldı. Buluşma noktasına operasyon düzenleyen ekipler, Adana'dan gelen alıcılara 50 kilo esrar satmak üzere olan Ç.K. ile E.K.'yi suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında uyuşturucu satıcıları yakalanırken, alıcılar ise araçlarını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürerken, Ç.K. ile E.K., sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA