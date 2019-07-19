Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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