Diyarbakır'da 5 kilogram patlayıcı bulundu

06.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:30

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa döşenmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 26 Şubat'ta Bismil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 5 kilogram patlayıcı madde, 1 adet alıcı verici, 3 adet elektrikli kapsül, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 46 adet 9 çarpı 19 çapında fişek, 8 adet 7 çarpı 65 çapında fişek, 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile irtibatlı olduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 5 Mart'ta adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüphelinin de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA