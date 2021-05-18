Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan Suriyeli, metruk binada ölü bulundu
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Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan Suriyeli, metruk binada ölü bulundu

Diyarbakır'da 5 gündür kayıp olan Suriyeli, metruk binada ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da kötü kokuların gelmesi nedeni ile metruk bir binada yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır'da kötü kokuların gelmesi nedeni ile metruk bir binada yapılan aramada erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gündür kayıp olan Suriye uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 279'uncu Sokakta metruk meydana geldi. Edinilen bilgilere, Kaynartepe Mahallesi 279'uncu Sokakta bulunan metruk bina içerisinde kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, dizlerinin üstüne çökmüş vaziyette bir erkek cesedi buldu. 3 katlı metruk bina bulunan cesedin 25 yaşlarındaki Suriye uyruklu Yahya Kahvadi isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Kahvadi'nin 5 gündür kayıp olduğu ortaya çıkarken şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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